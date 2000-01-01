Компьютеры GANSOR - отличное качество сборки и большой выбор

Компьютеры GANSOR - отличное качество сборки и большой выбор
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Компьютер GANSOR BASE-2742701 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 8Гб 2666 МГц, SSD 120Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 450Вт
Компьютер GANSOR BASE-2742701 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 8Гб 2666 МГц, SSD 120Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 450Вт
Наличие:

23850 р.

Материнская плата AMD A320M (ASUS / Gigabyte) | Чипсет материнской платы A320 | Процессор AMD Athlon 3000G [3.5 ГГц] | Частота процессора 3500 МГц | Охлаждение процессора Система воздушного охлаждения | Уровень шума 20 дБа | Объём оперативной памяти 8 Гб DDR4 | Частота памяти 2666 МГц | Серия видеокарт AMD Radeon RX Vega 3 | Объем видеопамяти Использует оперативную память | Общий объем накопителей SSD 120 Гб | Производитель SSD Kingston | Оптический привод отсутствует |
Компьютер GANSOR START-2742521 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 8Гб 2666 МГц, SSD 120Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 450Вт
Компьютер GANSOR START-2742521 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 8Гб 2666 МГц, SSD 120Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 450Вт
Наличие:

24250 р.

Материнская плата AMD A320M (ASUS / Gigabyte) | Чипсет материнской платы A320 | Процессор AMD Athlon 3000G [3.5 ГГц] | Частота процессора 3500 МГц | Охлаждение процессора Система воздушного охлаждения | Уровень шума 20 дБа | Объём оперативной памяти 8 Гб DDR4 | Частота памяти 2666 МГц | Серия видеокарт AMD Radeon RX Vega 3 | Объем видеопамяти Использует оперативную память | Общий объем накопителей SSD 120 Гб | Производитель SSD Kingston | Оптический привод отсутствует |
Лидер продаж!
Компьютер GANSOR BASE-2742702 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 8Гб 2666 МГц, SSD 240Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 450Вт
Компьютер GANSOR BASE-2742702 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 8Гб 2666 МГц, SSD 240Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 450Вт
Наличие:

24550 р.

Материнская плата AMD A320M (ASUS / Gigabyte) | Чипсет материнской платы A320 | Процессор AMD Athlon 3000G [3.5 ГГц] | Частота процессора 3500 МГц | Охлаждение процессора Система воздушного охлаждения | Уровень шума 20 дБа | Объём оперативной памяти 8 Гб DDR4 | Частота памяти 2666 МГц | Серия видеокарт AMD Radeon RX Vega 3 | Объем видеопамяти Использует оперативную память | Общий объем накопителей SSD 240 Гб | Производитель SSD Kingston | Оптический привод отсутствует |
Компьютер GANSOR START-2742522 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 8Гб 2666 МГц, SSD 240Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 450Вт
Компьютер GANSOR START-2742522 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 8Гб 2666 МГц, SSD 240Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 450Вт
Наличие:

24950 р.

Материнская плата AMD A320M (ASUS / Gigabyte) | Чипсет материнской платы A320 | Процессор AMD Athlon 3000G [3.5 ГГц] | Частота процессора 3500 МГц | Охлаждение процессора Система воздушного охлаждения | Уровень шума 20 дБа | Объём оперативной памяти 8 Гб DDR4 | Частота памяти 2666 МГц | Серия видеокарт AMD Radeon RX Vega 3 | Объем видеопамяти Использует оперативную память | Общий объем накопителей SSD 240 Гб | Производитель SSD Kingston | Оптический привод отсутствует |
Компьютер GANSOR BASE-2742703 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 8Гб 2666 МГц, SSD 480Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 450Вт
Компьютер GANSOR BASE-2742703 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 8Гб 2666 МГц, SSD 480Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 450Вт
Наличие:

25600 р.

Материнская плата AMD A320M (ASUS / Gigabyte) | Чипсет материнской платы A320 | Процессор AMD Athlon 3000G [3.5 ГГц] | Частота процессора 3500 МГц | Охлаждение процессора Система воздушного охлаждения | Уровень шума 20 дБа | Объём оперативной памяти 8 Гб DDR4 | Частота памяти 2666 МГц | Серия видеокарт AMD Radeon RX Vega 3 | Объем видеопамяти Использует оперативную память | Общий объем накопителей SSD 480 Гб | Производитель SSD Kingston | Оптический привод отсутствует |
Компьютер GANSOR START-2742523 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 8Гб 2666 МГц, SSD 480Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 450Вт
Компьютер GANSOR START-2742523 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 8Гб 2666 МГц, SSD 480Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 450Вт
Наличие:

26000 р.

Материнская плата AMD A320M (ASUS / Gigabyte) | Чипсет материнской платы A320 | Процессор AMD Athlon 3000G [3.5 ГГц] | Частота процессора 3500 МГц | Охлаждение процессора Система воздушного охлаждения | Уровень шума 20 дБа | Объём оперативной памяти 8 Гб DDR4 | Частота памяти 2666 МГц | Серия видеокарт AMD Radeon RX Vega 3 | Объем видеопамяти Использует оперативную память | Общий объем накопителей SSD 480 Гб | Производитель SSD Kingston | Оптический привод отсутствует |
Лидер продаж!
Компьютер GANSOR START-2742881 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 8Гб 2666 МГц, SSD 120Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 500Вт
Компьютер GANSOR START-2742881 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 8Гб 2666 МГц, SSD 120Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 500Вт
Наличие:

26100 р.

Материнская плата AMD A320M (ASUS / Gigabyte) | Чипсет материнской платы A320 | Процессор AMD Athlon 3000G [3.5 ГГц] | Частота процессора 3500 МГц | Охлаждение процессора Система воздушного охлаждения | Уровень шума 20 дБа | Объём оперативной памяти 8 Гб DDR4 | Частота памяти 2666 МГц | Серия видеокарт AMD Radeon RX Vega 3 | Объем видеопамяти Использует оперативную память | Общий объем накопителей SSD 120 Гб | Производитель SSD Kingston | Оптический привод отсутствует |
Компьютер GANSOR BASE-2742731 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 16Гб 2666 МГц, SSD 120Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 450Вт
Компьютер GANSOR BASE-2742731 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 16Гб 2666 МГц, SSD 120Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 450Вт
Наличие:

26150 р.

Материнская плата AMD A320M (ASUS / Gigabyte) | Чипсет материнской платы A320 | Процессор AMD Athlon 3000G [3.5 ГГц] | Частота процессора 3500 МГц | Охлаждение процессора Система воздушного охлаждения | Уровень шума 20 дБа | Объём оперативной памяти 16 Гб DDR4 | Частота памяти 2666 МГц | Серия видеокарт AMD Radeon RX Vega 3 | Объем видеопамяти Использует оперативную память | Общий объем накопителей SSD 120 Гб | Производитель SSD Kingston | Оптический привод отсутствует |
Компьютер GANSOR START-2742551 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 16Гб 2666 МГц, SSD 120Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 450Вт
Компьютер GANSOR START-2742551 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 16Гб 2666 МГц, SSD 120Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 450Вт
Наличие:

26550 р.

Материнская плата AMD A320M (ASUS / Gigabyte) | Чипсет материнской платы A320 | Процессор AMD Athlon 3000G [3.5 ГГц] | Частота процессора 3500 МГц | Охлаждение процессора Система воздушного охлаждения | Уровень шума 20 дБа | Объём оперативной памяти 16 Гб DDR4 | Частота памяти 2666 МГц | Серия видеокарт AMD Radeon RX Vega 3 | Объем видеопамяти Использует оперативную память | Общий объем накопителей SSD 120 Гб | Производитель SSD Kingston | Оптический привод отсутствует |
Компьютер GANSOR START-2742882 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 8Гб 2666 МГц, SSD 240Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 500Вт
Компьютер GANSOR START-2742882 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 8Гб 2666 МГц, SSD 240Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 500Вт
Наличие:

26800 р.

Материнская плата AMD A320M (ASUS / Gigabyte) | Чипсет материнской платы A320 | Процессор AMD Athlon 3000G [3.5 ГГц] | Частота процессора 3500 МГц | Охлаждение процессора Система воздушного охлаждения | Уровень шума 20 дБа | Объём оперативной памяти 8 Гб DDR4 | Частота памяти 2666 МГц | Серия видеокарт AMD Radeon RX Vega 3 | Объем видеопамяти Использует оперативную память | Общий объем накопителей SSD 240 Гб | Производитель SSD Kingston | Оптический привод отсутствует |
Компьютер GANSOR BASE-2742732 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 16Гб 2666 МГц, SSD 240Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 450Вт
Компьютер GANSOR BASE-2742732 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 16Гб 2666 МГц, SSD 240Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 450Вт
Наличие:

26850 р.

Материнская плата AMD A320M (ASUS / Gigabyte) | Чипсет материнской платы A320 | Процессор AMD Athlon 3000G [3.5 ГГц] | Частота процессора 3500 МГц | Охлаждение процессора Система воздушного охлаждения | Уровень шума 20 дБа | Объём оперативной памяти 16 Гб DDR4 | Частота памяти 2666 МГц | Серия видеокарт AMD Radeon RX Vega 3 | Объем видеопамяти Использует оперативную память | Общий объем накопителей SSD 240 Гб | Производитель SSD Kingston | Оптический привод отсутствует |
Компьютер GANSOR BASE-2743061 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, B450, 8Гб 2666 МГц, SSD 120Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 500Вт
Компьютер GANSOR BASE-2743061 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, B450, 8Гб 2666 МГц, SSD 120Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 500Вт
Наличие:

24300 р.

Материнская плата AMD B450M (ASUS / Gigabyte) | Чипсет материнской платы B450 | Процессор AMD Athlon 3000G [3.5 ГГц] | Частота процессора 3500 МГц | Охлаждение процессора Система воздушного охлаждения | Уровень шума 20 дБа | Объём оперативной памяти 8 Гб DDR4 | Частота памяти 2666 МГц | Серия видеокарт AMD Radeon RX Vega 3 | Объем видеопамяти Использует оперативную память | Общий объем накопителей SSD 120 Гб | Производитель SSD Kingston | Оптический привод отсутствует |
Лидер продаж!
Компьютер GANSOR BASE-2718161 AMD Ryzen 3 3200G 3.6 ГГц, A320, 8Гб 2666 МГц, SSD 120Гб, RX Vega 11 (AMD Radeon), 450Вт
Компьютер GANSOR BASE-2718161 AMD Ryzen 3 3200G 3.6 ГГц, A320, 8Гб 2666 МГц, SSD 120Гб, RX Vega 11 (AMD Radeon), 450Вт
Наличие:

25950 р.

Материнская плата AMD A320M (ASUS / Gigabyte) | Чипсет материнской платы A320 | Процессор AMD Ryzen 3 3200G [3.6 ГГц] | Частота процессора 3600 МГц | Охлаждение процессора Система воздушного охлаждения | Уровень шума 17 - 21 дБа (PWM) | Объём оперативной памяти 8 Гб DDR4 | Частота памяти 2666 МГц | Серия видеокарт AMD Radeon RX Vega 11 | Объем видеопамяти Использует оперативную память | Общий объем накопителей SSD 120 Гб | Производитель SSD Kingston | Оптический привод отсутствует |
Компьютер GANSOR OPTIMAL-2743541 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, B450, 8Гб 2666 МГц, SSD 120Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 500Вт
Компьютер GANSOR OPTIMAL-2743541 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, B450, 8Гб 2666 МГц, SSD 120Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 500Вт
Наличие:

24600 р.

Материнская плата AMD B450M (ASUS / Gigabyte) | Чипсет материнской платы B450 | Процессор AMD Athlon 3000G [3.5 ГГц] | Частота процессора 3500 МГц | Охлаждение процессора Система воздушного охлаждения | Уровень шума 20 дБа | Объём оперативной памяти 8 Гб DDR4 | Частота памяти 2666 МГц | Серия видеокарт AMD Radeon RX Vega 3 | Объем видеопамяти Использует оперативную память | Общий объем накопителей SSD 120 Гб | Производитель SSD Kingston | Оптический привод отсутствует |
Компьютер GANSOR START-2742552 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 16Гб 2666 МГц, SSD 240Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 450Вт
Компьютер GANSOR START-2742552 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 16Гб 2666 МГц, SSD 240Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 450Вт
Наличие:

27250 р.

Материнская плата AMD A320M (ASUS / Gigabyte) | Чипсет материнской платы A320 | Процессор AMD Athlon 3000G [3.5 ГГц] | Частота процессора 3500 МГц | Охлаждение процессора Система воздушного охлаждения | Уровень шума 20 дБа | Объём оперативной памяти 16 Гб DDR4 | Частота памяти 2666 МГц | Серия видеокарт AMD Radeon RX Vega 3 | Объем видеопамяти Использует оперативную память | Общий объем накопителей SSD 240 Гб | Производитель SSD Kingston | Оптический привод отсутствует |
Компьютер GANSOR START-2717981 AMD Ryzen 3 3200G 3.6 ГГц, A320, 8Гб 2666 МГц, SSD 120Гб, RX Vega 11 (AMD Radeon), 450Вт
Компьютер GANSOR START-2717981 AMD Ryzen 3 3200G 3.6 ГГц, A320, 8Гб 2666 МГц, SSD 120Гб, RX Vega 11 (AMD Radeon), 450Вт
Наличие:

26350 р.

Материнская плата AMD A320M (ASUS / Gigabyte) | Чипсет материнской платы A320 | Процессор AMD Ryzen 3 3200G [3.6 ГГц] | Частота процессора 3600 МГц | Охлаждение процессора Система воздушного охлаждения | Уровень шума 17 - 21 дБа (PWM) | Объём оперативной памяти 8 Гб DDR4 | Частота памяти 2666 МГц | Серия видеокарт AMD Radeon RX Vega 11 | Объем видеопамяти Использует оперативную память | Общий объем накопителей SSD 120 Гб | Производитель SSD Kingston | Оптический привод отсутствует |
Компьютер GANSOR BASE-2743062 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, B450, 8Гб 2666 МГц, SSD 240Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 500Вт
Компьютер GANSOR BASE-2743062 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, B450, 8Гб 2666 МГц, SSD 240Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 500Вт
Наличие:

25000 р.

Материнская плата AMD B450M (ASUS / Gigabyte) | Чипсет материнской платы B450 | Процессор AMD Athlon 3000G [3.5 ГГц] | Частота процессора 3500 МГц | Охлаждение процессора Система воздушного охлаждения | Уровень шума 20 дБа | Объём оперативной памяти 8 Гб DDR4 | Частота памяти 2666 МГц | Серия видеокарт AMD Radeon RX Vega 3 | Объем видеопамяти Использует оперативную память | Общий объем накопителей SSD 240 Гб | Производитель SSD Kingston | Оптический привод отсутствует |
Компьютер GANSOR BASE-2718162 AMD Ryzen 3 3200G 3.6 ГГц, A320, 8Гб 2666 МГц, SSD 240Гб, RX Vega 11 (AMD Radeon), 450Вт
Компьютер GANSOR BASE-2718162 AMD Ryzen 3 3200G 3.6 ГГц, A320, 8Гб 2666 МГц, SSD 240Гб, RX Vega 11 (AMD Radeon), 450Вт
Наличие:

26650 р.

Материнская плата AMD A320M (ASUS / Gigabyte) | Чипсет материнской платы A320 | Процессор AMD Ryzen 3 3200G [3.6 ГГц] | Частота процессора 3600 МГц | Охлаждение процессора Система воздушного охлаждения | Уровень шума 17 - 21 дБа (PWM) | Объём оперативной памяти 8 Гб DDR4 | Частота памяти 2666 МГц | Серия видеокарт AMD Radeon RX Vega 11 | Объем видеопамяти Использует оперативную память | Общий объем накопителей SSD 240 Гб | Производитель SSD Kingston | Оптический привод отсутствует |
Компьютер GANSOR START-2742883 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 8Гб 2666 МГц, SSD 480Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 500Вт
Компьютер GANSOR START-2742883 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 8Гб 2666 МГц, SSD 480Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 500Вт
Наличие:

27850 р.

Материнская плата AMD A320M (ASUS / Gigabyte) | Чипсет материнской платы A320 | Процессор AMD Athlon 3000G [3.5 ГГц] | Частота процессора 3500 МГц | Охлаждение процессора Система воздушного охлаждения | Уровень шума 20 дБа | Объём оперативной памяти 8 Гб DDR4 | Частота памяти 2666 МГц | Серия видеокарт AMD Radeon RX Vega 3 | Объем видеопамяти Использует оперативную память | Общий объем накопителей SSD 480 Гб | Производитель SSD Kingston | Оптический привод отсутствует |
Компьютер GANSOR BASE-2742733 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 16Гб 2666 МГц, SSD 480Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 450Вт
Компьютер GANSOR BASE-2742733 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, A320, 16Гб 2666 МГц, SSD 480Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 450Вт
Наличие:

27900 р.

Материнская плата AMD A320M (ASUS / Gigabyte) | Чипсет материнской платы A320 | Процессор AMD Athlon 3000G [3.5 ГГц] | Частота процессора 3500 МГц | Охлаждение процессора Система воздушного охлаждения | Уровень шума 20 дБа | Объём оперативной памяти 16 Гб DDR4 | Частота памяти 2666 МГц | Серия видеокарт AMD Radeon RX Vega 3 | Объем видеопамяти Использует оперативную память | Общий объем накопителей SSD 480 Гб | Производитель SSD Kingston | Оптический привод отсутствует |
Лидер продаж!
Компьютер GANSOR OPTIMAL-2743542 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, B450, 8Гб 2666 МГц, SSD 240Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 500Вт
Компьютер GANSOR OPTIMAL-2743542 AMD Athlon 3000G 3.5 ГГц, B450, 8Гб 2666 МГц, SSD 240Гб, RX Vega 3 (AMD Radeon), 500Вт
Наличие:

25300 р.

Материнская плата AMD B450M (ASUS / Gigabyte) | Чипсет материнской платы B450 | Процессор AMD Athlon 3000G [3.5 ГГц] | Частота процессора 3500 МГц | Охлаждение процессора Система воздушного охлаждения | Уровень шума 20 дБа | Объём оперативной памяти 8 Гб DDR4 | Частота памяти 2666 МГц | Серия видеокарт AMD Radeon RX Vega 3 | Объем видеопамяти Использует оперативную память | Общий объем накопителей SSD 240 Гб | Производитель SSD Kingston | Оптический привод отсутствует |
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